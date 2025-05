Giro d’Italia: l’arrivo tra i Sassi della quinta tappa

Arroccata nel canyon formato nei secoli dal torrente Gravina sorge la città più antica del mondo, abitata fin dalla preistoria. Il cuore di Matera è scavato nel tufo sulla parete scoscesa che degrada verso il corso d’acqua, e che nel giro di alcuni secoli ha formato una valle suggestiva e opalescente. La magia del luogo ha convinto registi e scrittori ad immortalarla in set cinematografici e libri eterni.





MATERA E I SASSI

Fino agli anni '50 del Novecento le grotte naturali o scavate dall’uomo nella parete tufica erano abitate da famiglie numerose in spazi piccoli, angusti e malsani, che venivano condivisi con animali domestici e bestiame come mucche e pecore. Si mangiava, dormiva e cucinava nella camera ricavata nella roccia. Ci si scaldava dormendo vicino agli animali. Le culle dei bambini erano ricavate in piccoli anfratti nelle pareti, oppure venivano utilizzati cassetti o venivano allestite piccole reti che penzolavano dal soffitto. I materassi di fortuna, sistemati a terra, ospitavano tre o quattro persone della famiglia. Non c’erano acqua corrente né elettricità.





LO SFOLLAMENTO

Negli anni '50, Matera venne definita la ‘città della vergogna’ e fu sfollata per motivi igienico sanitari. Venne costruito un villaggio adiacente all’antico nucleo dove vennero sistemate le famiglie e i Sassi furono abbandonati. Negli anni '80 vennero stanziati dei fondi per riqualificare tutta la zona e riportare alla luce le bellezze della valle. In quell’occasione furono scoperte le chiese rupestri che risalivano ai primi secoli dopo Cristo con affreschi del 1200. Oggi è possibile visitare questi luoghi di culto ancestrali ed è impressionante la conservazione dei colori dei dipinti che è stata resa possibile dall’assenza di luce e dall’umidità della cava.





SASSI DI OGGI

Patrimonio dell’UNESCO dal 1993, oggi Matera è trasformata in un museo a cielo aperto, gli spazi nelle grotte sono stati annessi a costruzioni moderne, ma che non hanno nessun impatto estetico, anzi, si integrano perfettamente nel panorama. E le grotte sono camere di strutture più ampie, che nella maggior parte dei casi, sono diventate spazi espositivi, piccoli alberghi o bed & breakfast suggestivi. La Casa Grotta di Vico Solitario, ad esempio, espone arredi utensili arcaici e cerca di restituire una fotografia della vita quotidiana di una famiglia prima dello sfollamento. Il nucleo cittadino è diviso in due quartieri: sasso Barisano, esposto verso est dunque verso la città di Bari, e Sasso Caveoso, esposto a sud, ha forma di gradoni che ricordano quelli di un anfiteatro romano. La città esterna nasconde una ‘città invisibile’ fatta di cisterne, cunicoli, sistema di controllo delle acque piovane e della neve. Scoprire la magia di questo posto è come fare un salto nel tempo lungo migliaia di anni.