Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

I DISPERSI

L'acqua che avvolge tutto, una scia che dalla montagna scende fino al paese. È quanto si vede in un video postato da Quirin Kuhnert, 32 anni, uno dei due dispersi a Brazzano di Cormons, nel goriziano. Era stato lui stesso a riprendere quelle immagini, prima che la sua casa venisse ridotta in macerie da una frana. L'uomo, originario della Germania, vive da tempo nel borgo. Secondo quanto ricostruito, era riuscito a mettersi in salvo, insieme alla moglie, rimasta illesa. Poi però ha cercato di avvertire del pericolo le vicine di casa. Una è riuscita a fuggire. Così Kunhert ha tentato di raggiungere l'altra, Guerrina Skocaj, 83 anni, ma entrambi sono stati travolti dal fango. Ora i Vigili del Fuoco li stanno cercando, impiegando anche un elicottero. Soccorsa invece un'altra persona, portata in ospedale con una frattura alla gamba.





ALLERTA ARANCIONE

Finora sono stati più di duecentocinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia. Operazioni necessarie anche a Versa, frazione di Romans d’Isonzo, dov'è esondato il fiume Torre. Per salvarsi, alcune persone si erano rifugiate sui tetti: al momento sono trecento i residenti evacuati. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta arancione per le prossime 24 ore.





LIGURIA E TOSCANA

Maltempo che sta sferzando anche altre zone del Centro - Nord. A partire dalla Liguria, dove si segnalano allagamenti e alberi caduti. Come a Genova, dove un fusto si è abbattuto sui binari della funicolare Sant'Anna, bloccando per ore alcuni passeggeri in cabina. A Marassi, invece, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza di un muro crollato nella notte. Forti piogge anche in Toscana. A Capannoli, in provincia di Pisa, è crollata parte della cupola dell'Abbazia di San Bartolomeo, colpita da un fulmine. Grossa frana anche a Pietrasanta, vicino Lucca, che ha investito alcune auto, ma senza coinvolgere persone. Fango che si è staccato anche in un terreno privato, costringendo il Comune a disporre un'ordinanza di evacuazione per la famiglia che abita lì.