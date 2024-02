Maltempo, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai su RTL 102.5: “Preoccupati per le prossime ore”

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, è stato ospite su RTL 102.5 per fare il punto sulla situazione del maltempo che attualmente sta colpendo il Veneto e la città di Vicenza.

«La situazione a Vicenza è molto critica. Dalle previsioni sospettavamo un'attenuazione dei fenomeni atmosferici per questa notte; invece ha continuato a piovere. Pertanto, in particolare il Retrone, il livello dell'acqua è continuato ad aumentare durante la notte ed è arrivato al limite, causando già alcune esondazioni nella città e molte richieste di intervento. Siamo preoccupati per le prossime ore perché dobbiamo capire cosa succederà dal punto di vista delle precipitazioni. Il Bacchiglione, che fu il principale responsabile dell'alluvione del 2010, oggi dispone di due bacini di laminazione; uno di essi è stato aperto, consentendo al momento di contenere la piena. Anche qui dobbiamo capire cosa succederà nelle prossime ore», afferma il sindaco.

«Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, le più critiche sono gestite dai vigili del fuoco. Ci sono già persone che hanno chiesto aiuto e i vigili sono intervenuti in diverse occasioni, anche durante la notte. Stiamo distribuendo in tutte le zone critiche i sacchetti di sabbia; ci sono dei punti di distribuzione e li portiamo nei quartieri dove sono richiesti. Ci sono vari interventi in corso in città; sul Bacchiglione la situazione la stiamo affrontando insieme alla regione grazie ai bacini di laminazione», conclude.