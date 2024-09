Maltempo in Toscana, travolti dall'acqua e dispersi una nonna e il nipotino di cinque mesi

TRAVOLTI DALL'ACQUA

Quando hanno visto che l’acqua saliva per la piena del torrente Sterza, sono saliti sul tetto. Ma questo non ha salvato una nonna e il nipotino di soli 5 mesi. Sono stati travolti dall’acqua e attualmente risultano dispersi. Le ricerche sono in corso, sono impegnati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile; ma per ora non hanno dato esito. Gli altri componenti della famiglia, padre madre e nonno, sono riusciti a restare sul tetto e sono stati salvati dai soccorritori. Si tratta di una famiglia tedesca, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Toscana. La tragedia è avvenuta a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, non lontano da Montecatini Terme. Nella serata di ieri si è abbattuta una bomba d’acqua, in poche ore sul territorio è caduta la pioggia di un mese. I danni sono ingenti, in queste ore si sta spalando il fango.

LA PIOGGIA DI UN MESE

Ore delicate anche a Castagneto Carducci, la sindaca Sandra Scarpellini ha raccontato: “221 millimetri di pioggia in poche ore, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango. Abbiamo terminato - prosegue la prima cittadina - i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall'acqua. Tra poche ore, con la luce del sole, conteremo i danni. Saranno pesanti, ma nessuna vita si è persa. Questo è ciò che più conta”.

MALTEMPO IN VENETO

Forti piogge anche in Veneto, specie a Vicenza: si segnalano allagamenti di strade e scantinati. Al lavoro squadre della protezione civile, polizia locale e della municipalizzata Amcps sono impegnate a mettere in sicurezza alcune situazioni critiche, in particolare nella zona est della città. Il Comune raccomanda la massima attenzione lungo la rete stradale e in particolare nell'affrontare i sottopassi. In queste ore Italia divisa in tre sul fronte meteo: piogge anche intense al Nord, fase instabile e variabile al Centro, sole e caldo fino ai 35 gradi al Sud.