Maltempo, un disperso a Licata, uomo caduto nel fiume Salso

25 ottobre 2019, ore 09:00
Si tratta di un 80enne di cui non si hanno notizie da ieri
C'è un disperso a Licata, a causa del maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Si tratta di un ottantenne di cui non si hanno notizie da ieri. A dare l'allarme una persona che percorrendo a piedi il ponte Federico II avrebbe notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati anche i familiari dell'ottantenne, che già lo cercavano, ed avrebbero riconosciuto quelle ciabatte. Non si sa ancora se è scivolato. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucleo speleologico.
disperso
Licata
maltempo
