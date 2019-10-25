Maltempo, un disperso a Licata, uomo caduto nel fiume Salso

Maltempo, un disperso a Licata, uomo caduto nel fiume Salso

Maltempo, un disperso a Licata, uomo caduto nel fiume Salso

Redazione Web

25 ottobre 2019, ore 09:00

Si tratta di un 80enne di cui non si hanno notizie da ieri

C'è un disperso a Licata, a causa del maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Si tratta di un ottantenne di cui non si hanno notizie da ieri. A dare l'allarme una persona che percorrendo a piedi il ponte Federico II avrebbe notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati anche i familiari dell'ottantenne, che già lo cercavano, ed avrebbero riconosciuto quelle ciabatte. Non si sa ancora se è scivolato. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucleo speleologico.

Argomenti

disperso
Licata
maltempo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

    Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

  • Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

    Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

  • Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

    Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

  • Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

    Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

  • Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

    Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

  • Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

    Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

  • Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

    Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

  • Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

    Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

  • Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

    Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

Riceviamo e riportiamo la rettifica e la smentita del sequestro della ditta di Spanora, in merito all’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo

'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

Secondo la Tribuna di Treviso, lo scorso dicembre, gli impiegati della Bluergo hanno ricevuto un curioso e preoccupante quiz dalla ditta per la quale lavorano. Scegliere un collega da licenziare, con tanto di nome e cognome

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla sicurezza degli studenti nei mesi invernali.