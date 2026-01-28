“Mangiare fino 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini

“Mangiare fino 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini

“Mangiare fino 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini Photo Credit: ANSA/Matteo Corner / Z14

Redazione Web

28 gennaio 2026, ore 18:00

L’intervista al celebre studioso e oncologo, e realizzata dal Corriere della Sera, in merito ai consigli e alle attività fisiche da seguire per condurre una vita centenaria come la sua.

Silvio Angelo Garattini è un oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negrei”. Nato il 12 novembre 1928, alla veneranda età di 97 anni viene invidiato da molti quarantenni per la sua longevità. Diplomato come perito chimico a Bergamo nel 1947, nel 1948 ottiene anche la maturità scientifica e nel 1954 diventa dottore con lode in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Torino.

Le abitudini dello scienziato Silvio Garattini

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Silvio Garattini ha svelato i segreti della sua dieta e come arrivare a 97 anni in salute. Alla prima domanda che gli viene posta, «Qual è il suo segreto?, la genetica?», Garattini risponde dicendo «Direi di no. Ho conosciuto solo uno dei quattro nonni e i miei genitori sono morti relativamente presto. La probabilità di arrivare a questa età in buone condizioni è dovuta alle abitudini di vita». Il 97enne prosegue raccontando la propria routine di non aver mai fumato, di aver sempre bevuto poco, svolgendo sempre attività fisica e camminando circa 5 km al giorno. L’oncologo, però, svela che uno dei fattori più importanti è mangiare poco. La mattina, per colazione, beve una spremuta d’arancia, a pranzo mangia solo 50 grammi di pasta e la sera, invece, cena con un primo piatto, e delle proteine, quali legumi e pesce. La carne è uno degli alimenti che mangia meno.

Non è mai troppo tardi per cambiare il proprio stile di vita : i consigli del ricercatore nel suo libro.

Nell’intervista Silvio Garattini parla anche del suo nuovo libro, in uscita il 17 febbraio con Piemme dal titolo “Non è mai troppo tardi”. Il libro ha l’intento di mostrare ai giovani quanto sia importante modificare gli stili di vita, esortando anche gli adulti a cambiare rotta per attenuare i danni prodotti negli anni precedenti. Tre sono i pilastri fondamentali per mangiare bene: quanto, cosa e quando. L’oncologo sostiene che si possa mangiare fino a cinque volte al giorno, stando però attenti a quando ci si corica per non bloccare la digestione. Il ricercatore italiano rivela di seguire abbastanza attentamente queste “regole” e di non sgarrare molto: « Mi capita poco, perché lo stomaco alla fine non prende di più. La sera, però, mangio sempre un dolce perché il cervello ha bisogno di zucchero, basta non esagerare». Andando avanti con i suoi consigli si sofferma anche sul gusto che «Si può educare a gustare senza mangiare troppo». In sostanza, secondo lo specialista Silvio Garattini, per vivere una vita più lunga e sana non si dovrebbe bere, non si dovrebbe fumare, non si dovrebbero usare droghe e giocare d’azzardo. Fare movimento, dormire sette ore al giorno e soprattutto fare screening e vaccinazioni. Sono le principali raccomandazioni che Garattini indica al Corriere della Sera. Per lo studioso, la longevità è uno degli argomenti più letti in quanto rappresenta « il sogno assurdo dell’immortalità ». per lui il tema della morte non costituisce più una paura: «ho raggiunto un equilibrio, alla mia età so che il domani può non esserci, però se ci sono devo fare tutto quello che posso».


Argomenti

corriere della sera
longevità
segreti
silvio garattini

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • A Bari un uomo è stato arrestato, aveva staccato tubi e sondini alla madre, alletatacon una malattia oncologica

    A Bari un uomo è stato arrestato, aveva staccato tubi e sondini alla madre, alletatacon una malattia oncologica

  • Sicilia, Luigi D’Angelo (Protezione Civile) a RTL 102.5: “Situazione critica, fascia da 50 metri a forte rischio crollo”

    Sicilia, Luigi D’Angelo (Protezione Civile) a RTL 102.5: “Situazione critica, fascia da 50 metri a forte rischio crollo”

  • All'Esercito i primi Lynx di Leonardo e Rheinmetall. Crosetto, scenario internazionale impone Difesa in evoluzione costante

    All'Esercito i primi Lynx di Leonardo e Rheinmetall. Crosetto, scenario internazionale impone Difesa in evoluzione costante

  • Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

    Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

  • Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino

    Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino

  • L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

    L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

  • Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini

    Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

  • Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

    Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

  • Cisgiordania, due carabinieri fatti inginocchiare da un colono armato. Roma convoca l'ambasciatore israeliano

    Cisgiordania, due carabinieri fatti inginocchiare da un colono armato. Roma convoca l'ambasciatore israeliano

"Buen camino" travolge Google: arriva l'effetto Zalone nelle ricerche on line. Tutto quello che c'è da sapere sul viaggio...

"Buen camino" travolge Google: arriva l'effetto Zalone nelle ricerche on line. Tutto quello che c'è da sapere sul viaggio...

Si dorme negli ostelli lungo il cammino, insieme ad altri pellegrini. L’unica condizione per poter usufruire di questi ostelli a prezzi agevolati è procurarsi una specie di passaporto del pellegrino

"Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

"Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

Con la sua voce limpida e diretta ci guida in un percorso intenso, ricco di sfide ma anche di rivelazioni, intrecciando il proprio vissuto a quello di un compagno di viaggio d’eccezione: sant’Agostino

Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso

Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso

Gli italiani spenderanno 500 milioni in più per imbandire la tavola del Natale, lo rileva un'indagine di Confcooperative. Ma la crescita della spesa non è solo una buona notizia