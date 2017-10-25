Mangiare pasta porta felicità e aiuta il sonno

25 ottobre 2017, ore 12:26
Miti da sfatare per i carboidrati per eccellenza
"Basta con i falsi miti sulla pasta: non è vero che non si può mangiare la sera, e perché mai privarsi di una bella carbonara? Stimola la tiroide e fa bene anche all'umore", lo afferma l'endocrinologa e nutrizionista Serena Missori e dal provider ECM 2506 Sanità in-Formazione. Secondo la dietologa, è opportuno prediligere la pasta di grano duro, meglio se trafilata al bronzo e anche integrale. Meglio ancora gli spaghetti che hanno l'indice glicemico inferiore e sono adatti anche ai diabetici e a chi deve perdere peso. Vietata la pasta scotta: deve invece essere assolutamente al dente perché dà più sazietà e ha un indice glicemico più basso. Quindi mangiare pasta rende felici, aiuta a dormire e fa dimagrire.
