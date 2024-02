"Tu come stai?”: la nuova rubrica di RTL 102.5 dedicata al benessere

Dal 25 febbraio 2024, ogni domenica, alle 8:30, la giornalista e maestra di yoga Francesca Senette sarà in onda su RTL 102.5 con "Tu come stai?", la nuova rubrica della prima radiovisione d’Italia dedicata al benessere.

Ogni domenica mattina, all’interno di Non Stop News, Francesca Senette affronterà insieme a Luigi Santarelli, Barbara Sala e Alessia Manzoni temi fondamentali per il benessere, come alimentazione, longevità, yoga e bellezza, oltre a novità curiose e i modi per ricaricare energia positiva e per stare davvero bene. Con questo nuovo programma, RTL 102.5 amplifica la sua offerta informativa, arricchendo il palinsesto con approfondimenti essenziali per il benessere fisico e mentale dei suoi ascoltatori, contribuendo così a promuovere uno stile di vita sano e armonioso.

"Tu come stai?" è in onda ogni domenica mattina, alle 8:30, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.