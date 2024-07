Aperto il bunker segreto del Clan Contini: denaro e gioielli per un valore di 9 milioni di euro

Nel corso dell'operazione interforze di ieri, il personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e lo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro il “tesoretto” trovato nel bunker segreto riconducibile a Patrizio Bosti. Si tratta di denaro contante per oltre 4 milioni di euro, in aggiunta a numerosi preziosi, oggetti in oro, diamanti e 48 orologi di lusso il cui valore, non inferiore a 5 milioni di euro, è in corso di stima.

La scoperta

Il bottino è stato ritrovato nel corso della perquisizione dell’appartamento di Luca Esposito, genero di Patrizio Bosti dell’Alleanza di Secondigliano. Il boss è uno dei quattro arrestati, accusati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, minaccia, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, riciclaggio e autoriciclaggio. La perquisizione, effettuata ad Agnano, in provincia di Napoli, ha permesso di scovare un caveau, occultato e schermato con lastre di ferro, la cui localizzazione è stata possibile grazie alla tecnologia avanzata. Al suo interno, un tesoro da film: denaro contante, orologi e gioielli di lusso per un valore complessivo di almeno 9 milioni di euro. Il destinatario del sequestro avrebbe riciclato i guadagni di truffe, effettuate tramite la rivendita di orologi di lusso in società intestate a soggetti prestanome.





Le parole del procuratore di Napoli

Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, nel corso di una conferenza stampa in seguito all'operazione interforze sul clan Contini, ha raccontato: «Grazie alle intercettazioni telefoniche, tanto messe in discussione, con la bravura della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono stati sequestrati 48 orologi per 5 milioni di euro e contanti per 4 milioni di euro. Tutti questi orologi da collezione, alcuni di valore inestimabile, non li ho mai visti. Alcuni sono pezzi unici e abbiamo chiesto a esperti di valutarli. Gli orologi potranno essere messi all'asta, mentre il denaro andrà a disposizione del fondo unico per la Giustizia, contribuendo così a finanziare questa tipologia di strumento di investigazione». «Le mafie esistono perché si rapportano con il potere. Mi ha stupito la camorra, che ho trovato forte ed evoluta soprattutto sul piano imprenditoriale», ha aggiunto Gratteri.