Manovra finanziaria, c'è accordo totale nella maggioranza

Redazione Web

07 dicembre 2019, ore 00:49

Azzerata la tassa sulle auto aziendali, rinviata a luglio la plastic tax, da ottobre 2020 la sugar tax, ires sui concessionari solo sui trasporti


'Accordo completo nella maggioranza' sulla manovra, annunciato dal premier Conte dopo aver 'aggiornato' al Quirinale il presidente Mattarella sull'esito della lunga giornata di tensione nella maggioranza. 'Abbiamo scongiurato la recessione e nessuno dica piu' che siamo il governo delle tasse' : azzerata la tassa sulle auto aziendali, ridotta dell'85% e rinviata a luglio la plastic tax, mentre partira' da ottobre 2020 la sugar tax. Nel 2020 65 milioni in piu' ai Vigili del Fuoco e 10 milioni al 5Xmille per il Terzo settore. 'L'anno prossimo faremo meglio', risponde sui tempi stretti per l'esame in Parlamento. 'Ires sui concessionari, ma solo per i trasporti. Manovra migliorata, ma salvaguardato l'impianto', assicura il ministro dell'Economia Gualtieri.

