Marco Masini a RTL 102.5: “Nell’album c’è il concetto dell’amore, per noi stessi, per un momento e per un pezzo di vita. Ho cercato di raccontarlo a 360°”

“10 Amori”

Marco Masini è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo disco, dal titolo “10 Amori”. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato le idee e la nascita di questo nuovo progetto: «Penso che nell’album si cerchi di raccontare l’amore partendo da una storia che pensi di aver vissuto o che hai sentito raccontare fino ad arrivare ad un luogo comune o una identificazione personale, in modo da far sì che diventi di tutti; io ne ho raccontati dieci ma ce ne sono molti altri dentro. In queste storie d’amore non necessariamente c’è un sentimento di lui verso di lei o viceversa, ma si tratta proprio dell‘amore in generale: all’interno di un amore ce ne sono altri, all’interno di un momento della nostra vita ci sono tante cose che ci riconducono ad un amore o verso un milione di amori. Ed è questo quello che cerco di spiegare in questo album con un prologo e epilogo, come fosse uno scivolo per farti entrare in maniera più soft e farti uscire in maniera ancora più soft da questo disco». «Sono dodici canzoni, dieci con l' amore in centro, un intro e un outro. Quando si mette al centro un concetto così forte si cerca di raccontarlo a 360°, quindi innanzitutto l’amore per noi stessi, poi per un pezzo di vita, un momento, per un figlio, per un animale, per una madre e padre» ha aggiunto Masini.





Il tour con Panariello e gli eventi live

Marco Masini, reduce dal tour con Giorgio Panariello “Panariello vs Masini”, ha raccontato l’esperienza con il comico: «Mi ha lasciato tantissimo, ci siamo divertiti tanto e credo che ognuno di noi due abbia imparato molto dall’altro. Per esempio, da lui ho imparato gli spazi e i silenzi degli attori che sono importantissimi per comunicare con la gente; lui da me ha imparato qualche segreto da musicista. Entrambi abbiamo appreso l’importanza di questi tempi, sia comici che musicali». Prossimamente, il cantante si esibirà live nei palasport di Roma, Milano e Firenze ed in merito ha promesso ai fan che «Quando canteremo insieme, ritorneremo esattamente agli anni ‘90». Il cantante ha anche aggiunto: «Ho tanti ragazzi che mi seguono dagli quegli anni e che mi vogliono bene. Il regalo più bello e il gesto più bello di chi mi segue è portare i propri figli ai miei concerti e trasmettere quella che è stata un emozione tempo prima fino ad oggi, alle nuove generazioni. È il regalo più bello che possano farmi in qualsiasi momento».