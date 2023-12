Maria Braccini, ecco chi è la compagna del campione di tennis Jannik Sinner

In questo periodo il mondo dello sport punta i riflettori sul campione 22enne altotesino Jannik Sinner. Il suo successo inevitabilmente porta l’opinione pubblica a curiosare di più anche nella sua sfera privata. Il tennista era fidanzato con Maria Braccini, modella e sua coetanea. Janik, da persona riservata, ha sempre cercato di tenere separata la sua vita privata da quella sportiva ma questa sua decisione si scontrava invece con quella della compagna Maria, che è attiva anche sui social in quanto influencer. Proprio per questo sembrerebbe che la coppia abbia subito degli alti e bassi, arrivando perfino alla rottura, poi rientrata, della loro relazione.





Chi è Maria e come è nata la loro storia d’amore

Classe 2000, Maria Braccini è nata a Nuova Delhi, in India, ma è di nazionalità Italiana. La sua pagina Instagram è molto attiva e al momento conta 168mila follower. I due si conoscono grazie ad uno scambio di like. Da lì nasce la loro storia e nonostante la decisione di mantenere la relazione privata Sinner si è lasciato scappare qualche dichiarazione: "Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la caratteristica che mi colpisce di più”. Ma in qualità di sportivo l’altotesino ci teneva a ricordare come al primo posto ci fosse sempre il tennis: “È una tipa molto tranquilla. Non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta”.