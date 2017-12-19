MasterChef Italia, nuova avventura con RTL 102.5

Tornano in giuria Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e la new entry Antonia Klugmann

RTL 102.5 - la radio più ascoltata d’Italia - è partner ufficiale di MasterChef Italia, il cooking show più avvincente della TV giunto alla settima edizione che prenderà il via giovedì 21 dicembre 2017 su Sky Uno HD. Tornano in giuria i top chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e il guru della ristorazione Joe Bastianich, ai quali si affiancherà una new entry: la Chef stellata Antonia Klugmann.

RTL 102.5 seguirà Masterchef per tutta la durata del programma e, dal lunedì al venerdì alle 11.50 durante “W l’Italia”, darà sarà spazio ai commenti e alle anticipazioni delle puntate, alle ricette dei giudici e dei concorrenti, e agli interventi di tutti i protagonisti.



Fino al giorno della finale su www.rtl.it e sui canali social della radio ci saranno inoltre aggiornamenti, news e curiosità su MasterChef 7.



ANTONIA E IL FORTE LEGAME CON LA SUA REGIONE E LE MATERIE PRIME

Triestina di nascita ma friulana d’adozione Antonia Klugmann aveva già partecipato a MasterChef Italia come ospite nella finale della quinta edizione. Torna ora da giudice portando la sua eccellenza, il talento e la passione che hanno in breve tempo reso grande la sua idea di cucina. Fortissimo il suo legame con il territorio regionale e di confine e l’attenzione per le materie prime. Per Antonia la passione per la cucina è stata un colpo di fulmine arrivato quando frequentava la facoltà di Giurisprudenza a Milano. Ha mosso i primi passi in diversi ristoranti. Il primo l'ha aperto a soli 26 anni a Pavia di Udine e, mentre costruiva il suo nuovo ristorante, è stata per due anni la Chef del ristorante stellato Venissa. Ha bruciato le tappe grazie a carattere e talento, e nel 2014 ha finalmente realizzato il suo sogno aprendo L'argine, a Vencò, in provincia di Gorizia, conquistando già l'anno successivo la sua prima stella Michelin. Nel 2017 è stata eletta Cuoca dell'Anno dalla guida dei Ristoranti d'Italia dell'Espresso.



VALERIO BRASCHI VINCITORE DELLO SCORSO ANNO

L'edizione dello scorso anno aveva incoronato Valerio Braschi sesto MasterChef italiano, il più giovane nella storia del programma (ha vinto a 18 anni) e il primo a portare, con la sua passione e il suo talento, la cucina italiana nel mondo: a novembre, in occasione della seconda Settimana della Cucina italiana nel mondo ha cucinato in India (con eventi a New Delhi, Mumbai e Calcutta) a quattro mani con la giovane Kirti Bhoutika, vincitrice di MasterChef India 2016.



SELEZIONI PER 20 CUOCHI AMATORIALI

Nella nuova edizione i cuochi amatoriali saranno subito messi alla prova con il Live Cooking davanti alla nuova giuria. Sarà la prova dell’Hangar, però, a decretare ufficialmente chi saranno i 20 cuochi amatoriali che conquisteranno il grembiule per l’accesso all’interno della cucina di MasterChef. È a questo punto che avrà inizio la gara vera e propria, fatta di prove difficili, adrenaliniche e ricche di suspense che, di stagione in stagione, il pubblico ha ormai imparato a conoscere e si diverte a replicare: la Mystery Box, l’Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Non mancheranno delle novità, nel meccanismo di queste prove, che metteranno a dura prova le conoscenze e le competenze tecniche degli aspiranti chef e faranno risaltare alcune delle loro peculiarità caratteriali.



TANTI GLI OSPITI ATTESI

Attesi tra gli ospiti rappresentanti dell’alta cucina di questa edizione, Valerio Braschi, la giovanissima pastry chef Isabella Potì che a 21 anni è nella lista dei 30 “under 30” di Forbes da tenere d’occhio nei prossimi anni, Giorgio Locatelli, chef italiano che ha fatto la sua fortuna a Londra dove ha un ristorante stellato, Pino Cuttaia, 2 stelle dalla Sicilia, Anthony Genovese, chef stellato de “Il Pagliaccio” di Roma, e il 3 stelle alto atesino Norbert Niederkofler.



LE PROVE IN ESTERNA AD ALTO TASSO ADRENALINICO

Anche quest’anno si esce dalla cucina di MasterChef per affrontare le prove in esterna più disparate. La MasterClass 2017 attraverserà per due volte i confini nazionali, spingendosi fino alle suggestive Isole Lofoten, patria dello stoccafisso sopra il Circolo polare Artico dove a giudicare la performance ai fornelli dei cuochi amatoriali sarà un gruppo di pescatori norvegesi. Quindi il cantone svizzero dei Grigioni: qui gli aspiranti chef cucineranno nelle cucine del ristorante 3 stelle Michelin Schauenstein Schloss Restaurant di Andreas Caminada a Furstenau. Ma la MasterClass visiterà anche alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese: Bologna, Vieste, Milano, un campo scout in Abruzzo e il ghiacciaio dello Stelvio, dove gli aspiranti chef cucineranno per le vecchie e le nuove glorie dello sci italiano che si sono affrontate in una gara. Ma queste sono solo alcune delle esterne che le due brigate dovranno affrontare, in il cui folklore e le cui tradizioni dei luoghi saranno protagonisti almeno quanto i cuochi stessi, che si metteranno alla prova in condizioni difficili quando non estreme sotto l’occhio vigile e severo dei giudici del programma.

