"Panariello vs Masini - Il ritorno": il mix tra cantautorato e comicità

Il duo è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini, Federica Gentile e La Mario per raccontare di questo nuovo progetto: "L’anno scorso c’è stata l’andata e abbiamo deciso di fare “il ritorno” perché abbiamo visto questo spettacolo come una competizione sportiva tra di noi".





“Il ritorno” di un duo vincente

Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco con “PANARIELLO VS MASINI – Il Ritorno”, una nuova sfida fra battute e canzoni per oltre due ore di spettacolo. Ai microfoni di RTL 102.5 Masini ha spiegato la nascita di questo progetto: "È una cosa che spesso abbiamo pensato quando eravamo a cena o in vacanza insieme, dove ci dicevamo di raccontare le nostre esperienze. Poi ci siamo sentiti ed è nata l’idea di fare uno spettacolo. Penso siamo stati i precursori di un genere". Panariello aggiunge: "Marco non è stata una sorpresa perché io lo conosco da tanto tempo, ma la cosa bella è che lui, a dispetto delle sue canzoni (spesso sofferenti e sull’amore), ti frega perché nella vita è molto brillante e divertente. Mi ha fatto piacere tirar fuori questo lato di Marco".





Cosa aspettarsi?

In merito a cosa aspettarsi dallo show, Panariello ha rivelato: "È uno spettacolo basato sul cantautorato e sulla comicità, ma i nostri ruoli si scambiano. Ci sono momenti in cui Marco è più divertente di me e momenti in cui io mi esibisco come cantante. Ci amalgamiamo bene". Masini inoltre la ritiene un’esperienza fantastica, da cui ha imparato molto: "Mi sono cimentato in ruoli che non immaginavo neanche. La cosa più difficile è rispettare certe tempistiche per fare una battuta e aspettare i giusti tempi, che Giorgio, da professionista, mi ha trasmesso. Anche lui ha scoperto da me dei trucchi da cantante, come i metronomi in cuffia, le linee guida da seguire, gli ascolti e il gobbo".





L’amicizia con Renato Zero

Lo show è ricco di momenti di comicità, ma anche di molti altri legati alla musica. Durante W l’Italia, i due hanno inoltre dato un piccolo spoiler del loro spettacolo: "Il mio personaggio di Renato Zero interagisce sul palco, con un mash-up" racconta Panariello. "Diciamo che Renato arriva lì per un equivoco e vengono fatte una serie di canzoni insieme. A Follonica, il vero Renato Zero era dietro le quinte a seguire lo show e rideva molto. Siamo tanto amici e, grazie alla sua creatività, ci ha anche dato qualche consiglio, soprattutto per le prime scene".





Le date

Da luglio saranno quindi pronti a riabbracciare il loro pubblico con una nuova serie di appuntamenti, a cui adesso si aggiungono tre nuovi show a Otranto (LE), Montalfonso (LU) e Reggio Calabria, per un totale di 12 tappe. "Abbiamo sempre date nuove, ne vorremmo fare tante. All’inizio dovevano essere poche, ma le stiamo allargando. L’anno scorso è stata una tournée fortunata, sapevamo che era un bello spettacolo ma non ci aspettavamo che sarebbe piaciuto così tanto" raccontano. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e MOMY RECORDS e RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour. I biglietti per le nuove date sono disponibili su Ticketone.