New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Femme Fatale" di Emma, "Frutta malinconia" di Francesco Gabbani e "Karma" dei The Kolors

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





EMMA TORNA CON "FEMME FATALE"

Emma non smette di stupire e torna con un nuovo singolo tutto da ballare. Dai ritmi serrati ed ipnotici e un ritornello dal sapore dance, l’elettro pop di Femme fatale si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno, confermando la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova.





LA "FRUTTA MALINCONIA" DI FRANCESCO GABBANI DA OGGI IN ROTAZIONE

“Frutta malinconia“ è una canzone in pieno stile “gabbaniano”, una specie di album fotografico con dentro ritagli di estati diverse, dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale. “Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare quello che non abbiamo ed essere quello che non siamo” racconta Francesco Gabbani. “Per vivere il presente con intensità emotiva non ci resta che crogiolarci in una malinconia terapeutica, nei ricordi belli e brutti, ma che rendono vere le emozioni del momento". Chicca del brano è l’inserimento del campione della voce di Giorgio Gaber estratta da una versione live di “Destra-sinistra”.





I THE KOLORS PRESENTANO "KARMA"

I The Kolors sono pronti a inaugurare l’estate 2024 con "Karma", con cui esplorano nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette. "Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare… suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante!" - ha detto Stash a proposito della genesi di un brano con alcuni elementi pieni di energia come i suoi 169 bpm - "Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura 'felice'".