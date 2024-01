Materassi con messaggi apparsi in giro per le città, l'ultima trovata di Mahmood prima di Sanremo Photo Credit: agenziafotogramma.it

Materassi con messaggi per le strade di Napoli, Milano, Roma e tante altre città. Sembrava qualcosa di misterioso, fino a poche ore fa, poi i fan di Mahmood hanno capito tutto. Il cantante, per due volte vincitore di Sanremo, torna all'Ariston dal 6 febbraio. Prima, però, lancia una serie di messaggi per promuovere il suo nuovo album. Una trovata geniale e virale.

Mahmood arriva all'Ariston con con il brano “TUTA GOLD”, dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e nel 2022 con “BRIVIDI” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. La canzone, scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo.

IL FESTIVAL DI SANREMO

Il Festival targato Amadeus sta per iniziare. Il conto alla rovescia è già partito, manca poco. Pochissimo. La città dei fiori, dal 6 febbraio, accoglierà artisti e turisti. A Sanremo nel corso della prima serata si esibiranno 30 artisti, tutti in una serata. Poi grande spazio allo show: ospiti e co-conduttori. Che sono Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello

IL NUOVO ALBUM DI MAHMOOD

“Nei letti degli altri” è il nuovo album di Mahmood in uscita venerdì 16 febbraio 2024. Intimo e introspettivo, “Nei letti degli altri” è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani e il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita.

L’artwork della cover è stato ancora una volta affidato al visual artist e fotografo Frederik Heyman, che - con il suo immaginario surreale creato con l’ausilio della tecnologia 3D - ha collaborato con le più importanti star internazionali. Si rinnova il percorso iniziato con “COCKTAIL D’AMORE”, il singolo uscito lo scorso novembre che si è posizionato per due settimane al #1 posto nella classifica dei brani più trasmessi in radio

TUTTO SU MAHMOOD

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’EUROPEAN TOUR, 17 date - prodotte da Friends & Partners - che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio 2024 (SOLD OUT) e il 18 maggio 2024.