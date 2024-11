Maternità surrogata, Mattarella ha firmato la legge. centrali nel dibattito anche i temi della giustizia

MATERNITA' SURROGATA, MATTARELLA HA FIRMATO LA LEGGE

Il provvedimento, che rende la gestazione per altri perseguibile penalmente anche se compiuta all’estero, sarà pubblicato lunedì in Gazzetta ufficiale. La maternità surrogata era stata approvata un mese fa in via definitiva dal Senato, e l’apparente ritardo della promulgazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato la legge prima della partenza per la sua visita in Cina, aveva dato adito a speculazioni su una presunta contrarietà al provvedimento da parte dello stesso Capo dello Stato. Si rassegni chi lo affermava, scrive il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Il Segretario di Più Europa Riccardo Magi ribadisce che si tratta di una legge incostituzionale.

CSM, DUE CONSIGLIERE DI DESTRA CONTRO SEGRETARIO MD PER FRASI ANTI-GOVERNO

A innescare lo scontro sono state due consigliere laiche di destra del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno richiesto allo stesso CSM l’apertura di una pratica contro il segretario di Magistratura Democratica, Musolino accusato di aver pronunciato frasi anti governo, riguardanti - tra gli altri argomenti - il ddl sicurezza. La prossima settimana la prima Commissione farà le sue valutazioni sull'eventuale pratica. Intanto insorge l’Associazione Nazionale Magistrati “Vogliono il silenzio delle toghe e non è accettabile” afferma il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia. Angelo Bonelli portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra si dice preoccupato, la libertà di espressione non è più garantita nel nostro paese, perché rischi provvedimenti disciplinari, dice e conclude “Siamo ormai al regime o obbedisci o sei punito”.