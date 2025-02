Matt Damon sarà Ulisse nel nuovo film di Christopher Nolan

Finalmente Ulisse ha un volto. È stata diffusa infatti la notizia che ad interpretare il protagonista dell’Odissea di Christopher Nolan sarà Matt Damon, attore veterano nella filmografia del regista inglese. Intorno a lui è stato assemblato un cast di prim’ordine, che abbraccia nomi del calibro di Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal e John Leguizamo.

THE ODYSSEY, “UN MITICO FILM D’AZIONE”

Il ruolo di Damon è stato ufficializzato lunedì mattina tramite l'account ufficiale X del film. Il post includeva una sua foto nei panni di Ulisse, accompagnata dalla seguente frase: "Matt Damon è Ulisse. Un film di Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie è nei cinema il 17 luglio 2026".

“The Odyssey" segue le gesta epiche di Ulisse nel suo tumultuoso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La storia fu scritta per la prima volta dall'antico poeta greco Omero oltre 2.000 anni fa ed è una delle storie più antiche ancora apprezzate dai lettori moderni.

Universal, studio che distribuisce il film, ha dichiarato a dicembre che "The Odyssey" è un "mitico film d'azione epico girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax. Il film porta per la prima volta la saga fondante di Omero sugli schermi cinematografici Imax".

THE ODYSSEY, COSA SAPPIAMO SUL FILM

Nolan ha scritto la sceneggiatura e ricoprirà il ruolo di regista e produttore della pellicola. Come accaduto per tutti i film dell'autore britannico, alla produzione ci sarà anche sua moglie, Emma Thomas. A gennaio, Variety ha riferito in esclusiva che "The Odyssey" sarà girato in parte in Sicilia. La produzione, che dovrebbe iniziare in primavera, partirà proprio sull'isola di Favignana, nota come "isola delle capre". Si ritiene che sia stato il luogo in cui Omero immaginava che Ulisse sarebbe sbarcato con il suo equipaggio. "The Odyssey" segna la terza collaborazione tra Nolan e Damon. La star di "The Departed" ha avuto un ruolo secondario come Leslie Groves nel film vincitore di sette Oscar "Oppenheimer" e ha interpretato un piccolo ruolo nell'epico film di fantascienza di Nolan "Interstellar".

Il nuovo blockbuster uscirà nelle sale il 17 Luglio del 2026.