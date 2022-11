Matteo Berrettini e si sarebbero lasciati. L'amore scoppiato a Wimbledon nel 2019

La possibile rottura

Un indizio trovato sui social fa presagire la fine della relazione tra la coppia di tennisti composta da Matteo Berrettini e Ajla Tomljanović. La croata, naturalizzata australiana ha eliminato dalla sua galleria Instagram tutti gli scatti che la ritraevano in compagnia dell’attuale numero sei del mondo, inclusi quelli del recente viaggio di coppia ad Anguilla. Inoltre nelle ultime ore i due avrebbero smesso di seguirsi e questo può far pensare a un gesto affrettato conseguente a una forte discussione oppure a una vera e propria rottura della coppia. E' proprio a Wimbledon nel 2019 che i due si sono incontrati, la loro vita da sportivi professionisti prevede tantissimi allenamenti e tornei, ma, a causa della pandemia durante lo stop dei tornei internazionali, la coppia ha convissuto in Florida e li il loro amore è decollato. Quando lui assiste ai match dove lei è protagonista soffre e partecipa con passione mentre lei appare più fredda, anche se Matteo Berrettini ha dichiarato che le serate a casa con Aila dopo una sconfitta sono difficili.

Due campioni

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile del 1996 in un contesto agiato, I genitori hanno incoraggiato lui e il fratello minore Jacopo a coltivare sin da piccoli la passione per il tennis ed è proprio grazie al rapporto con il fratello che Matteo ha deciso di proseguire nella pratica di questa disciplina sportiva. Nel 2021 è entrato nella storia del tennis mondiale in quanto è stato il primo italiano ad arrivare in finale di singolo sull’erba di Wimbledon, dove nell’ultima partita ha affrontato Novak Djokovic che lo ha battuto. Ajla è nata a Zagabria il 7 maggio 1993, lo sport è nel suo sangue, infatti il padre Ratko è stato un giocatore professionista di pallamano e ha iniziato a giocare a soli sei anni.