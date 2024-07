La Spagna è in finale di Euro2024. Battuta la Francia 2 a 1 in semifinale nel segno di Lamine Yamal

SPAGNA-FRANCIA 2-1

La Spagna è meritatamente in finale di Euro2024. Battuta la Francia 2 a 1 all’Allianz Arena di Monaco. La qualità dei giocatori in campo si è vista fin dall’inizio, anche i francesi rispetto alle altre partite di questo europeo hanno mostrato un gioco più organizzato, ma alla squadra di De La Fuente sono bastati 4 minuti nel corso del primo tempo per ribaltare l'iniziale svantaggio e qualificarsi per la finale. La Spagna come al solito ha subito preso in mano il gioco fin dai primi minuti ma come dicevamo la Francia passa al 9' con un colpo di testa di Kolo Muani. La reazione degli spagnoli però è immediata, il gioco non cambia e il pareggio arriva al 21esimo con un eurogol di Yamal che a 16 anni diventa il giocatore più giovane di sempre ad aver segnato in un europeo. Passano 4 minuti e la rimonta è già completata, giocata pazzesca di Olmo in area di rigore e, complice la deviazione di Koundé, segna il gol del 2 a 1. Nel secondo tempo Mbappé e compagni ci provano ma non c’è stato mai stato un momento in cui la Spagna è sembrata seriamente in difficoltà. Ora la Roja attende in finale la vincente di Inghilterra-Olanda