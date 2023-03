Matteo Messina Denaro, arrestati coniugi a Campobello di Mazara. Per il Giudice favorirono la latitanza

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Una fotografia scattata a casa loro in cui Matteo Messina Denaro fuma un sigaro e beve cognac. Nell'immagine solo il corpo dell'allora latitante, al quale è stato appositamente tagliato il volto. Ci sarebbe anche questo tra gli elementi che incastrano Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfa Lanceri, arrestati questa mattina dai Carabinieri del Ros. Sale così a sei il numero dei fiancheggiatori di Messina Denaro finiti in carcere.

IL BOSS OSPITATO IN CASA

L'arresto nell'ambito delle indagini sulla rete di complici che ha protetto la latitanza del boss. L'accusa per i coniugi è di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, la coppia avrebbe ospitatoin casa il padrino durante la sua latitanza. Sarebbe entrato e uscito indisturbato dall'abitazione Matteo Messina Denaro, protetto dai controlli che la coppia metteva in atto per scongiurare la presenza in zona delle forze dell'ordine. Ad aiutare le ricostruzioni, le immagini di una telecamera di sorveglianza installata vicino all'abitazione.

IL RAPPORTO CON "DILETTA"

Ma secondo gli investigatori è la donna ad essere particolarmente legata a Messina Denaro. Lorena Ninfa Lanceri sarebbe stata inserita nel circuito di comunicazione che ha consentito al boss di mantenere una rete di contatti. Ma non solo. Sono molte le corrispondenze trovate tra i due. Secondo gli inquirenti, la Diletta delle lettere del boss corrisponderebbe proprio a Lanceri, che avrebbe utilizzato un falso nome. Secondo il Giudice per le indagini preliminari non può esserci alcun dubbio sulla