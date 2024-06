Matteo Renzi a RTL 102.5: “Stati Uniti d’Europa supererà il 5%, Lega e FI alla pari”

ALBANIA

«Io sono dalla parte degli italiani: quei 850 milioni di euro anziché darli ai migranti in Albania, diamoli agli infermieri in Italia. Sono soldi che potrebbero abbattere le liste d’attesa e li mettiamo in un messaggio di comunicazione elettorale che per me è sbagliato. Meloni, se vuoi bene agli italiani, torna indietro sull’Albania e dai i soldi alla sanità italiana. Le proteste di Riccardo Magi? Lo stile di Magi non è il mio, io non farei quelle proteste lì. Però credo che non abbiamo fatto bella figura anche perché la Presidente del Consiglio si è messa a prendere in giro Magi sul 4%. Non è lo stile istituzionale di un premier, lo abbiamo già visto con De Luca. Utilizzare quelle espressioni non è tipico dei presidenti. 850 milioni di euro sono tanti. Dobbiamo spendere questi soldi per mandare qualcuno in Albania che se ne va dal centro migranti, torna in Albania e rientra in Italia. Sono soldi buttati. Solo la nave costa 13 milioni di euro. Questi soldi mettiamoli sulle questioni che veramente servono».

SANITÀ

«Il ministro della sanità è una brava persona. Io sono all’opposizione, ma non mi piacciono quelli che dicono subito male. Penso che sia un bravo medico e una persona per bene. Sono due anni che sono lì, delle liste di attesa si ricordano solo in campagna elettorale? Quel provvedimento è anche logico, ma siccome la coperta è corta bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Non mi piace il fatto di andare in Albania se hai un problema sanitario. È positivo che la Meloni si sia accorta delle liste di attesa, dopodiché il problema di fondo è più grande ancora. Penso che l’Europa possa aiutarci. Ci sono 37 miliardi di euro, due punti di PIL, più gli 850 milioni che sono destinati all'Albania che l’Europa potrebbe darci come linea di credito con condizioni agevolate per investimenti in sanità. Questi soldi potrebbero risolvere molti problemi della sanità. Ma la Meloni e Conte non vogliono il MES perché sono contro l’Europa. Bel capolavoro».

IMMIGRAZIONE

«Per chi viene in Italia e vuole lavorare, li metti nei centri di formazione, non nei centri di rimpatrio. Se vuoi lavorare ci sono tanti lavori possibili, a condizione che rispetti le leggi. Vale per tutti. E bisogna essere molto chiari: legge e ordine per tutti. Se uno viene qui e vuole lavorare, perché non può farlo? Certo, vanno formati, dobbiamo insegnargli la lingua. Chi rispetta le regole è dentro, chi no va a casa».

PREVISIONE DEL VOTO

«Le previsioni del voto sono buone e mi toccherà lasciare Roma. Le europee sono strane, si decide molto del futuro delle persone. Sulla percentuale penso che faremo sopra il 5%. Forza Italia e Lega sono più o meno alla pari. L’Europa è fondamentale perché decide sul nostro futuro, è importante che si vada a votare. Quei politici che si candidano dicendo da subito che non andranno in Europa come Tajani, Schlein, Meloni, vi sembra normale che un politico si candidi per un ruolo e, anche se eletto, non vada in Europa? È normale che i cittadini si infastidiscano e non vadano a votare. Solo in Italia ci sono dei leader che prendono in giro i cittadini. Altrimenti in Europa decidono senza di noi».