Matteo Salvini confermato segretario della Lega, resterà in carica fino al 2029

Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, resterà in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. L'esito del voto è stato accolto dagli applausi. Per Salvini si tratta della la terza conferma. "Qua tra voi c'è il prossimo segretario federale, al prossimo congresso sarò qui con orgoglio tra i delegati", ha detto commosso il leader del Carroccio.





Salvini, la folle guerra commerciale

“È folle pensare a una guerra commerciale con gli Stati Uniti, rimettiamo una concorrenza leale nei confronti dei paesi che sfruttano il lavoro minorile per arricchire qualche multinazionale. Questo è il tema, la Lega è il movimento del lavoro, proteggiamo il nostro lavoro, i nostri prodotti, stop alle importazioni dai paesi senza diritti". Così si è espresso Matteo Salvini.





La Lega vuole la pace

"Chi sceglie la Lega sceglie la pace, fatelo sentire in tutto il mondo il fatto che chi sceglie la Lega sceglie la pace. Senza se e senza ma. Non possiamo ragionare per tifoserie non possiamo essere trumpiani o antitrumpiani, muskiani o antimuskiani, bisogna ragionare, bisogna avere l'interesse nazionale come faro. La Lega è portatrice sana dell'idea sia per il governo che per l'Unione Europea, che occorre dialogare con gli Stati Uniti d'America". Così Salvini al congresso del Carroccio.





Salvini i dazi e l’Europa

"Una Europa sana domani mattina, come ha fatto Trump coi suoi atti ordinativi nello studio ovale, azzera il Green Deal e il patto di stabilità, norme, divieti, vincoli, regolamenti. Tutto. Tutto. Il mega dazio che 'sta soffocando le nostre imprese. È quello il mega dazio, è a Bruxelles il problema delle nostre imprese, non è altro ed è lì che bisogna usare la motosega di Milei, è lì che bisogna sfoltire. Sfoltire sfoltire". Così Matteo Salvini, chiudendo il congresso della Lega.