Maturità 2025, mancano 100 giorni alla prima prova: ecco cosa preferiscono gli studenti

Il conto alla rovescia è iniziato. Countdown. E, da oggi, mancano 100 giorni alla Maturità 2025, evento atteso come ogni anno da milioni di studenti.

Come ci si prepara all'evento? Innanzitutto, con la musica che è da sempre la colonna sonora degli studenti. "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti anche quest'anno sarà una delle canzoni più gettonate (come avviene ormai da anni). E, dal 2006, anche l'omonimo film di Fausto Brizzi resta nel cuore di tutti.

Maturità: le materie della seconda prova. Al via il 18 giugno

IL SONDAGGIO DI SKUOLA.NET

Il sito Skuola.net, che è il punto di riferimento per milioni di studenti, scrive:

Non sempre in modo così volontario: circa 1 maturando su 10 non è proprio a conoscenza che esista questa usanza. Ma c'è anche chi - il 10% dei "non festeggianti" - si astiene perché non vuole condividere nulla con i propri compagni.

A segnalare queste dinamiche è stato un sondaggio condotto dal portale Skuola.net, basato sulle risposte di 1.000 studenti in uscita dalle superiori, che ha avuto proprio l'obiettivo di capire quali fossero le intenzioni dei maturandi alla vigilia dei "100 giorni".

Maturità: com'è andata lo scorso anno?

LA FESTA DI GRUPPO PER FESTEGGIARE LA MATURITA'

E poi c'è la festa di gruppo per festeggiare la fine della scuola, del ciclo scolastico che termina con la Maturità. "Quasi due studenti su tre optano per una festa o una cena di gruppo fuori dall'orario scolastico, a volte con la partecipazione degli insegnanti", dice Skuola.net.

E aggiunge: "Non tutti però si uniranno ai festeggiamenti. L'ansia per la Maturità inizia a farsi sentire, e così molti studenti preferiscono concentrarsi sullo studio. Tra coloro che non partecipano - ben il 31% degli intervistati - un terzo abbondante (31%) rinuncia perché è già immerso tra le ultime verifiche e i ripassi in vista dell'esame. Ma, curiosamente, circa la metà (il 49%) rivela che non c'è un motivo preciso per i mancati festeggiamenti: semplicemente non ha voglia".