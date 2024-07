Medio Oriente: rischio nuova escalation dopo la strage di ragazzi sul Golan, Hezbollah pagherà, dice Israele

Da un lato l’ostentazione di forza, con gli attacchi aerei israeliani che hanno colpito il sud del Libano nelle prime ore del mattino, dall’altro i tentativi di fermare un’ulteriore pericolosa escalation innescata dall’attacco di Hezbollah contro un campo di calcio nel Golan costato la vita a 12 ragazzini. "Lo Stato di Israele non vuole e non può passare sotto silenzio quello che è accaduto. La nostra risposta arriverà e sarà dura". Lo ha detto Benyamin Netanyahu in visita a Majdal Shams. "Hezbollah, con il sostegno iraniano, ha lanciato qui un missile iraniano che ha causato la morte di 12 anime innocenti", ha aggiunto il primo ministro israeliano. Gli ha fatto eco il ministro della Difesa israeliano, Gallant: "Hezbollah pagherà un prezzo per questo, le nostre azioni parleranno".

Le minacce di Erdogan

Il Presidente turco Erdogan ha minacciato di invadere Israele. 'Potremmo entrare come abbiamo fatto nel Karabakh e in Libia',ha detto. "Ricordati come è finito Saddam", gli ha risposto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. "Israele non accetterà minacce da un aspirante dittatore", ha aggiunto il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid. Il ministero degli Esteri turco ha affermato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, finirà allo stesso modo di Adolf Hitler. "Come è finito il genocida Hitler, allo stesso modo finirà il genocida Netanyahu. Come i nazisti sono stati ritenuti responsabili, anche coloro che distruggono i palestinesi saranno ritenuti responsabili. L'umanità sta con la Palestina, non distruggerete i palestinesi", si legge in un messaggio del ministero degli Esteri turco, pubblicato su X. La dichiarazione di Ankara era uscita poche ore prima.