Megalopolis: caos sul nuovo trailer del film di Coppola, diffuso ma poi ritirato. Ecco cosa è successo

Nelle scorse ore, la società di produzione cinematografica Lionsgate aveva reso noto il nuovo trailer per il lancio del film di Francis Ford Coppola Megalopolis. Fin qui tutto okay, i fan erano accorsi in numerosi per riuscire a dare un’ulteriore sguardo ad uno dei titoli più attesi della prossima stagione. Se non fosse che poco dopo il video è stato rimosso da internet. Cosa è successo?





MEGALOPOLIS, LA STRONCATURA DELLE STRONCATURE

Diverse citazioni che erano state incluse nel trailer, erano inventate: si riferivano a presunte vecchie stroncature ricevute dai più amati film di Coppola, come Il padrino e Apocalypse Now, e suggerivano che anche nel caso di Megalopolis le molte critiche negative ricevute dal film alla sua presentazione al festival di Cannes lo scorso maggio sarebbero state smentite dal tempo. Ma il problema è che questi pareri riportati in testa al video in realtà erano false.

Tra le citazioni inventate e attribuite a molti critici piuttosto celebri nel loro settore c’era quella di Andrew Harris del Village Voice, che effettivamente non apprezzò particolarmente Il padrino ai tempi della sua uscita ma non lo chiamò davvero «un film sciatto e autoindulgente», come diceva la citazione all’inizio del trailer. Neanche al critico del New York Daily News Rex Reed era piaciuto molto Apocalypse Now, ma la citazione a lui attribuita, «epica spazzatura», non si trova da nessuna parte.





MEGALOPOLIS, LA TRAMA

Il film ruota intorno alla storia di Cesar Catilina (Adam Driver), un architetto di New Rome, che ha un piano utopistico per ricostruire la città, totalmente distrutta da una catastrofe, in un modo del tutto nuovo e innovativo. Vuole infatti utilizzare un materiale mai usato prima, il Megalon. Il suo sogno però è ostacolato dal sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), non pienamente convinto del progetto. Julia (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, quando s’innamora di Cesar vive una profonda crisi personale. La ragazza non vuole contrariare l’amato padre ma i suoi sentimenti per l’architetto animano il suo desiderio di emancipazione. In questa storia che ha l’aria di una tragedia, c’è anche Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), cugino di Cesar, ossessionato da Julia e pronto a fare di tutto per conquistarla.





UNA PRODUZIONE LENTA E TRAVAGLIATA

Megalopolis è il 26esimo film di Francis Ford Coppola, uno dei registi più influenti della storia del cinema. Come ricordato in questi mesi che ne hanno accompagnato la promozione, la pellicola ha avuto una produzione lunga e travagliata: Coppola infatti cominciò a pensarlo e scriverlo negli anni Ottanta, ma nonostante vari tentativi non riuscì a realizzarlo fino a tempi molto recenti, principalmente per la difficoltà di trovare finanziamenti. Alla fine i 120 milioni di dollari del budget li ha investiti lui stesso, in uno degli autofinanziamenti più sorprendenti e audaci di tutti i tempi. La nuova fatica cinematografica di Francis Ford Coppola arriverà prima nelle sale statunitensi il prossimo 27 settembre e soltanto il 16 ottobre in quelle italiane.