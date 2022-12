Mengoni, Giorgia, I Cugini di Campagna, i concorrenti di Sanremo 2023 fra new entry e grandi ritorni

L’attesissimo annuncio è arrivato. Amadeus ha svelato i nomi dei concorrenti che saranno protagonisti a Sanremo 2023, 73esima edizione del Festival. La lista in diretta è arrivata, come di consueto, all’interno del Tg1 delle 13.30. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston nell’edizione condotta da Amadeus (che è anche direttore artistico), Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Sei concorrenti da Sanremo Giovani

Amadeus, prima dell’annuncio, ha rivolto un pensiero alle persone colpite dal maltempo di queste ore: "Un grande abbraccio – ha detto - vi siamo vicini". Poi ha svelato una novità: "I cantanti in gara saranno 22 come lo scorso anno. Ma quest'anno i giovani saranno 6. Dei 12 finalisti di Sanremo Giovani la metà andranno direttamente all'Ariston per un totale di 28 canzoni in gara".

I nomi dei protagonisti

"La prima cantante in gara è Giorgia, poi gli Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni". E Amadeus prende una pausa dal Tg 1. Poi snocciola i nomi degli altri 11 big: "Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo".

Amadeus: “Scelta complicata”

"È stata una scelta difficile e complicata - ha commentato Amadeus -, ma sono felicissimo di questi nomi che chiamo i miei super ospiti. Ringrazio tutti per avermi fatto ascoltare più di una canzone, è stato un lavoro meraviglioso".