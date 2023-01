Messina Denaro non partecipa all'udienza sulle stragi. Le indagini proseguono, sequestrato un nuovo immobile

Matteo Messina Denaro si trova in carcere all’Aquila, dove è stato stabilito che svolgerà anche i trattamenti medici. Proprio in queste ore verrebbe sottoposto alla prima seduta di chemioterapia. A quanto si apprende da fonti informate, sarebbe stata allestita un'apposita stanza non molto distante dalla sua cella. Forse proprio per questo il boss avrebbe scelto di non partecipare all'udienza nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, dove si celebrava il processo d’appello a suo carico, accusato di essere mandante delle stragi di Capaci e Via d’Amelio.



LA RINUNCIA ALL'UDIENZA

Era stato predisposto anche un videocollegamento per l’eventuale presenza del boss, ma Messina Denaro ha rinunciato a presenziare all’udienza che, dopo la richiesta del legale del boss, è stata rinviata al prossimo 9 marzo.' ha commentato il procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti. "ha concluso il procuratore.