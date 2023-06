Migranti assaltano nave turca in acque italiane, blitz della Brigata Marina San Macro, equipaggio in salvo

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

È fallito il tentativo di sequestro da parte di assalitori armati che si erano nascosti nella nave cargo turca e grazie all'sos lanciato dai marinai è intervenuta in soccorso la Marina che ha posto fine al blitz. Sono stati infatti gli uomini della Brigata Marina San Marco a calarsi dagli elicotteri e neutralizzare il gruppo di migranti irregolari che aveva tentato di dirottare la nave. L'operazione speciale è avvenuta nel mar Tirreno, al largo della costa napoletana. Una quindicina gli uomini che erano saliti a bordo della nave e che hanno tentato di prendere possesso della plancia di comando. Una operazione che si è conclusa in pochi minuti grazie al provvidenziale intervento dal cielo dei marinai italiani. Il cargo è poi stato scortato fino in rada a Napoli, dove era schierato un dispositivo di forze di polizia e dove è iniziata l’opera di bonifica e di identificazione dei clandestini. Ora saranno le indagini della procura di Napoli ad accertare fatti e responsabilità





La scoperta dei clandestini

Il mercantile era salpato dal porto di Topcular in Turchia il 7 giugno ed era diretto in Francia allo scalo portuale di Seté dove doveva approdare il 10 giugno. Il viaggio si è interrotto però all’altezza dell’isola di Ischia, quando il gruppo di clandestini ha cercato di impossessarsi della nave, che trasportava autocarri. Saranno le indagini a cercare di far luce sull’episodio.





L’azione fulminea della Brigata san Marco

I marinai a bordo del mercantile Galata Seaways sono riusciti a lanciare l'Sos alla Guardia costiera francese che ha avvisato quella italiana. Poi il blitz della Marina, di stanza a Brindisi. Con due elicotteri sono intervenuti sul mercantile calando gli uomini della Brigata San Marco, la Fanteria del mare sul cargo mentre quelli del Comsubin sono rimasti sull'elicottero per monitorare la situazione. Costantemente informato il ministro della Difesa Guido Crosetto. I i militari italiani hanno da subito bloccato una parte degli assalitori che aveva ancora dei coltelli in mano e stavano cercando di prendere possesso della plancia di comando. Gli altri aggressori invece si sono dileguati nascondendosi tra i mezzi.