Migranti, gli sbarchi non si fermano. Il Ministro Piantedosi visita l'hotspot di Lampedusa

Nell’hotspot di contrada Imbriacola all’alba c’erano 2.698 persone, a fronte di una capienza studiata per accoglierne poco meno di 400. Solo nella notte sono sbarcati 705 migranti, arrivati con 19 imbarcazioni soccorse a largo dell’isola o approdate direttamente sulla terraferma. In mattinata altri due barchini sono stati soccorsi da guardia costiera e capitaneria di porto, salvate 84 persone. Ieri, invece, gli sbarchi erano stati complessivamente 28, per un totale di 1.117 persone. Una situazione difficile a Lampedusa, con il centro di accoglienza di nuovo al collasso. La prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto lo spostamento verso altre strutture per 130 persone, portate a Messina, Palermo, Caltanissetta e in Basilicata e Molise. Ieri erano stati trasferiti in 539. E proprio di un piano di trasferimenti ha parlato anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, arrivato a Lampedusa nel primo pomeriggio.

PIANTEDOSI, IL PIANO PER UNA "GESTIONE ORDINATA"

ha detto il Ministro Piantedosi, incontrando il Sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, che ha ribadito le difficoltà incontrate quotidianamente dai cittadini e dall'amministrazione. ha aggiunto il capo del Viminale, dopo aver visitato l'hotspot accompagnato da una delegazione del Ministero.