Milano, ciclista muore travolto da un'auto. Nel 2023 sono stati 197 i morti in bici

Tragedia nella notte a Milano, ancora una volta protagonista un ciclista. È accaduto intorno alle 2.30, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Pistrucci. Ivano Calzighetti, 37 anni, stava viaggiando sulla sua bici elettrica quando è stato travolto da un'auto. Al momento dell'impatto il semaforo era ancora funzionante. Resta dunque da accertare se lo scontro sia avvenuto nel corso di una svolta o, come sembrerebbe dalle prime informazioni, se uno dei due mezzi non abbia rispettato il rosso. La donna alla guida del veicolo, 25 anni, si è fermata per prestare i primi soccorsi e ha chiamato i sanitari ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ora la ragazza è stata denunciata per omicidio stradale.





"COME SE SCOMPARISSE IL GIRO D'ITALIA OGNI ANNO"

È il primo schianto mortale per un ciclista nel nuovo anno, dopo un 2023 che si è chiuso con un bilancio pesantissimo sulle strade italiane. Sono stati 197 i ciclisti morti, come raccontano i dati dell'Osservatorio Asaps-Sapidata. Dati parziali, che non tengono conto dei feriti gravi che non riescono poi a sopravvivere. Il mese peggiore Luglio, con 34 vittime. Le regioni più colpite sono state la Lombardia (39 decessi), l'Emilia Romagna (29) e il Veneto (22). Molti degli incidenti sono avvenuti nelle ore notturne e su strade extraurbane, condizioni in cui la visibilità è ridotta.commenta Giordano Biserni, presidente dell'Associazione sostenitori della Polizia stradale. "