Milano, incendio nel carcere di San Vittore. Morto un detenuto di diciotto anni

Un ragazzo di 18 anni è morto carbonizzato nel carcere di San Vittore a Milano, per un incendio divampato nella notte nella cella che condivideva con un altro detenuto. Si chiamava Jussef Baron Motkar Loka ed era di origini egiziane. Dopo essere stato arrestato per rapina, era in attesa di giudizio. Illeso il detenuto che era con lui. Le fiamme si sarebbero partite da un materasso. Ad appiccare il fuoco potrebbero essere stati loro stessi. A riferirlo è stato il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio.