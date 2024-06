Milano, incidente sulla tangenziale nord tra un'auto e un camion. Due ragazzi sono morti

Era mattina presto sull’A52, la tangenziale Nord, nei pressi di Pero. A bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 29 anni. Sarebbe stata la loro macchina ad impattare, violentemente, contro il camion, nella galleria del Cerchiarello. Entrambi i veicoli hanno terminato la loro corsa all’esterno del tunnel, dove la macchina si è ribaltata su un fianco.









DUE MORTI E DUE FERITI A perdere la vita nello schianto Brad Rossi, 27 anni, e Richard Busnelli, di 29. Gli altri due giovani a bordo sono rimasti feriti. Una ragazza di vent'anni è stata ricoverata all'Ospedale San Carlo in gravi condizioni. Ha riportato invece traumi al volto l'altro passeggero, un diciottenne, trasportato al Niguarda. I ragazzi facevano parte di una comunità rom. I parenti hanno spiegato che appartenevano ad una famiglia di giostrai e stavano andando proprio a lavorare.









IPOTESI OMICIDIO STRADALE Ancora al vaglio la dinamica dello scontro. Alla base forse un sorpasso azzardato da parte dell'auto. All'interno del tunnel non ci sono telecamere. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento senza indagati. Disposta l'autopsia sui corpi delle vittime, che sarà eseguita nei prossimi giorni. I mezzi sono stati sequestrati. Come da prassi, l'autista del camion, rimasto illeso, sarà sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti.