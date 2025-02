Milano, morto Alex Benedetti, direttore artistico di Virgin Radio. Aveva 53 anni

Disk Jockey, speaker radiofonico, direttore di Virgin Radio, la musica al centro della sua vita. Alex Benedetti, 52 anni, è morto oggi a Milano, gettandosi dal suo ufficio al sesto piano nel palazzo di via Turati che ospita le radio di Mediaset, vicino al consolato americano. Il pm Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per poter far eseguire i necessari accertamenti agli agenti della Polizia di Stato ed ha disposto l'autopsia. Non è stata confermata la presenza di una lettera con la quale Benedetti avrebbe spiegato il gesto ma saranno sentiti gli amici nell'ambito delle indagini, in particolare su presunte difficoltà economiche in cui si sarebbe venuto a trovare Benedetti e che con loro avrebbe parlato spesso negli ultimi tempi. La notizia si è sparsa velocemente ed è arrivata ovviamente anche a Sanremo dove molti dei colleghi di Benedetti si sono trasferiti momentaneamente per seguire il Festival. Nella città Ligure è stata annullata in segno di lutto la serata di gala in programma questa sera a Villa Nobel che avrebbe dovuto inaugurare le attività di Radio Mediaset al festival, un evento a inviti in cui erano attesi i cantanti in gara e le case discografiche.





CHI ERA ALEX BENEDETTI

Originario di Udine, Benedetti ha iniziato la sua carriera di dj quando aveva 13 anni alla discoteca Mr Charlie di Lignano Sabbiadoro, dove pensava di mettere i dischi ma in realtà fu messo alle luci. Lunga la sua gavetta. Dopo il diploma a Portogruaro, Alex ha iniziato a unire il lavoro nelle discoteche con quello in radio, nel 1994 è entrato nel network di Radio Italia. Nel 2007 è approdato a Virgin Radio, come programmatore musicale, poi è diventato responsabile della programmazione musicale, ed infine, nell'aprile 2019, direttore della radio. Appassionato di calcio, formula 1, cinema e videogiochi, con una passione per Sydney e per il sole è il modo in cui veniva descritto. "Oggi - ha scritto il nostro Luca Viscardi - è uno di quei giorni che non dovrebbero mai cominciare, perché quando arrivano portano con loro le storie che non si vorrebbero mai vivere né ricordare. Ci sono persone che entrano nella tua vita e lasciano un segno indelebile, quelle a cui puoi solo volere bene, incondizionatamente".