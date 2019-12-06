Milano, oggi l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo

Redazione Web

06 dicembre 2019, ore 09:00 , agg. alle 11:07

Simbolo della sostenibilità e della solidarietà, innovativo e ispirato ai campanili della città

Per questo Natale 2019, a Milano, il tradizionale abete sarà sostituito da un albero interamente di luci, alto 37 metri, con una struttura a basso impatto ambientale e alimentata a energia da fonti rinnovabili. Oggi, venerdì 6 dicembre, alle 16.00, in Piazza Duomo, si terrà l’importante cerimonia di accensione dell’albero. L’esterno della struttura è ricoperta da migliaia di luci e pattern video in grafica animata e, novità assoluta, sarà possibile entrare al suo interno. Inoltre le animazioni cambieranno continuamente scenario, sonorità e colori. Simbolo del Natale, della sostenibilità e della solidarietà, l’albero innovativo che colorerà con le sue luci la città per tutto il periodo festivo, è stato realizzato su iniziativa del Comune di Milano e di Esselunga.

