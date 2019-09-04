Miles Davis, all'asta tromba blu della leggenda del jazz

04 settembre 2019, ore 14:00
La stima varia tra i 70mila e i 100mila dollari, verrà battuta a New York a fine ottobre
Verrà messa all'asta una mitica tromba blu progettata e suonata da Miles Davis, il leggendario musicista jazz. Lo strumento musicale sarà offerto da Christie's il 29 ottobre a New York durante "The Exceptional Sale" con una stima che oscilla tra i 70mila e i 100mila dollari. La tromba "Martin Committee" in Si Bemolle Maggiore, modello T3460, della Martin Co., fu commissionata da Davis intorno al 1980. La tromba è laccata in blu scuro con i disegni di mezzelune e stelle dorate, realizzati secondo le specifiche indicazioni di Davis. La tromba, chiamata "The Moon and Stars" (Luna e stelle), è un cimelio che segna un momento cruciale nella carriera di Davis, mentre faceva il suo atteso ritorno sulla scena musicale. Faceva inoltre parte di una serie di tre strumenti concepiti su sua richiesta: uno rosso, uno blu e uno nero. La tromba rossa è rimasta di proprietà della famiglia di Davis fin dalla sua morte nel 1991, mentre quella nera è sepolta al fianco di Davis. La tromba blu "Luna e stelle" in asta fu acquistata dall'attuale proprietario dalla collezione del musicista George Benson.
