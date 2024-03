New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo, “Io voglio te” di Gianna Nannini, “No Angels” di Justin Timberlake, “Human” di Lenny Kravitz e “Puntofermo” dei Tiromancino

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“L’ULTIMA POESIA”, L’INEDITA COLLABORAZIONE DI GEOLIER E ULTIMO

Due icone dell’attuale panorama musicale italiano, due top player nel loro genere, capaci di collezionare un successo dopo l’altro sono da oggi in rotazione radiofonica con “L’ultima poesia” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Geolier, che lo vede insieme a Ultimo, per una collaborazione inedita dal risultato straordinario. Un feat inedito, in cantiere già dallo scorso autunno, che segna una nuova collaborazione di Ultimo con un artista italiano dopo a 6 anni. La traccia potentissima, prodotta da Takagi & Ketra, fonde due mondi diversi, ma mai così complementari. I due artisti si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare.

GIANNA NANNINI TORNA IN RADIO CON “IO VOGLIO TE”

Gianna Nannini torna in rotazione su RTL 102.5 con il nuovo singolo “Io voglio te”, fuori su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy. Avvolgente dichiarazione d’amore, romanzo soul-sperimentale, “Io voglio te” si sviluppa sul leitmotiv melodico di un sintetizzatore alieno e sognante, intrecciato al groove drittissimo della batteria. “O te o nessuno” continua il ritornello, viscerale e diretto, a confermare ancora una volta la natura eternamente passionale di Gianna Nannini.

JUSTIN TIMBERLAKE SU RTL 102.5 CON “NO ANGELS”

In rotazione radiofonica “No Angels”, il nuovo singolo dell’icona pop mondiale Justin Timberlake. Il brano è contenuto nel nuovo album “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music). "No Angels" segue la pubblicazione di “Selfish”, il primo singolo che ha anticipato l’album, e che ha raggiunto la Top 20 dell’Airplay radiofonico italiano.

LENNY KRAVITZ: IL NUOVO SINGOLO È “HUMAN”

Lenny Kravitz torna in radio su RTL 102.5 con il "Human". Il singolo trabocca di una innegabile energia inebriante, catalizzata dall'inimitabile fusione di Kravitz tra rock'n'roll infuocato, funk sferzante e pop cosmico. Campane dinamiche, riff sciolti e una linea di basso da far girare la testa non riescono a contenere lo spirito audace e chiassoso del brano, mentre la sua voce riecheggia nel ritornello: "I came here to be alive. I am here to be human". Un assolo di chitarra che tocca il cielo solleva un ultimo crescendo su questo inno che celebra la vita. "Human" segue il singolo principale "TK421", pubblicato nell'ottobre 2023,

TIROMANCINO: IL BRANO “PUNTOFERMO” IN ROTAZIONE SULLA PRIMA RADIO D’ITALIA

Il nuovo singolo dei Tiromancino “Puntofermo” è in rotazione radio su RTL 102.5. Zampaglione, autore di testo e musica insieme a Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Canova (che ha curato la produzione), anche in questo caso dimostra di saper leggere con grande sensibilità nell’animo umano, analizzando e trasformando in parole quei pensieri e quelle sensazioni che accomunano tutti noi, anime bisognose di punti fermi, di relazioni sociali, amori, soddisfazioni personali per poter vivere appieno la vita.