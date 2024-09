Missili e droni: massiccio raid aereo russo su tutta l’Ucraina. Nessuna vittima.

Missili e droni sono stati lanciati dalle forze aeree russe nella notte scorsa. Molti testimoni hanno sentito diverse esplosioni e hanno visto oggetti colpiti in aria. Seconda le prime informazioni, le esplosioni sono state provocate dai sistemi aerei di difesa entrati in azione per difendere le zone abitate dall’attacco proveniente sia da sud cha da nord. Anche il sindaco Vitalii Klitschko è intervenuto su Telegram per invitare gli abitanti a non lasciare i luoghi più sicuri. L'allarme aereo è stato revocato alle 6.09 ora locale, l'allerta è durata 5 ore e 3 minuti. Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città, ha precisando che, "come durante gli ultimi attacchi, il nemico ha utilizzato nuovamente gli uav d'attacco Shahed, a ondate e da diverse direzioni. L'allerta nella capitale è durata più di 5 ore. I mezzi di difesa aerea hanno neutralizzato i droni che minacciavano Kiev. Non ci sono stati né danni alla città e né vittime".

LE ALTRE REGIONI

Contemporaneamente, in quasi tutte le regioni hanno risuonato le sirene ed è scattata l’allerta aerea e la cittadinanza è stata invitata a rimanere nei rifugi anti missili. Altre città interessate dal raid sono Zhytomyr, Kryvyi Rih (dove sono state sentite delle esplosioni), Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Vinnytsia, Odessa e Mykolaiv.

LA RUSSIA

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, impegnato nel rispondere all’offensiva russa, ha voluto precisare che la Russia ha perso 653.060 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Questa cifra include le 1.250 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Mosca ha perso anche 8.874 carri armati, 17.503 veicoli corazzati da combattimento, 25.548 veicoli e serbatoi di carburante, 18.822 sistemi di artiglieria, 1.204 sistemi di lancio multiplo di razzi, 963 sistemi di difesa aerea, 369 aerei, 328 elicotteri, 16.224 droni, 28 imbarcazioni e un sottomarino. L’Ucraina non cede all’incursione e risponde sul territorio del nemico. Infatti, nelle ultimissime ore è stato reso noto dal ministero della Difesa russo che le forze aeree di Putin hanno abbattuto la notte scorsa due droni ucraini sul territorio della regione di Belgorod. Il presidente Vladimir Putin ha anche dichiarato che in Ucraina "verranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati".