Monaco di Baviera, al via 186esima edizione dell'Oktoberfest

Al via a Monaco di Baviera l'edizione 2019 dell'Oktoberfest, la festa della birra che si presenta come la fiera popolare più grande del mondo. Fino al sei di ottobre milioni di visitatori berranno almeno altrettanti litri di birra e mangeranno salsicce, polli arrosto, ciambelle salate (i celebri Brezel) e altre specialità su lunghe tavolate sotto enormi tendoni da migliaia di posti nel "Wiesn", il "prato" sito nella parte sud-occidentale della città tedesca. Orchestre bavaresi e un lunapark allieteranno l'atmosfera. Per l'Oktoberfest di quest'anno, giunto alla 186esima edizione, ci si aspettano più di sei milioni di amanti delle sei marche di birre storiche bavaresi. L'anno scorso i visitatori furono 6,3 milioni. Sono mobilitati circa seicento agenti di polizia e molte centinaia di persone del servizio d'ordine e l'area è anche stavolta recintata per rendere più efficaci i controlli di sicurezza condotti a campione agli ingressi. Il mass, il tradizionale boccale da un litro, costa quest'anno al massimo 11,80 euro, 30 cent in più dell'anno scorso quando ne furono riempiti 7,5 milioni. Le due canoniche martellate per inserire la spina e spillare la prima botte, aprendo così ufficialmente la fiera, sono state assestate per la sesta volta dal sindaco di Monaco, Dieter Reiter.

