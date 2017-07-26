Mondiali nuoto Budapest, Federica Pellegrini oro nei 200 sl

Redazione Web

26 luglio 2017, ore 17:41 , agg. alle 11:39

Per la settima volta consecutiva sul tetto del mondo

Super Federica Pellegrini ai Mondiali di nuoto di Budapest. L'olimpionica ha vinto l'oro nei 200 stile libero. Per la settima volta consecutiva sul tetto del mondo. "Adesso posso dire di essere in pace. Volevo una medaglia importante dopo quello che è successo l'anno scorso, ma non pensavo però all'Oro. Questi sono i miei ultimi 200 stile, continuerò a nuotare seguendo un altro percorso", così la campionessa ai microfoni di Rai Sport.
Una giornata indimenticabile per i colori azzurri. Quello che è successo ai mondiali di nuoto di Budapest è destinato a restare scolpito nella piccola, grande storia dello sport. Il trionfo di Federica Pellegrini ha sorpreso per prima l’azzurra, capace di risucchiare letteralmente le avversarie, in un ultimo 50 metri da favola. Subito dopo, poi, l’annuncio dell’addio ai 200 metri stile libero, la sua gara, arrivato nel momento più giusto della carriera: quando sei, ancora una volta, in cima al mondo e nessuno può dire che tu abbia imboccato il viale del tramonto. E così le Olimpiadi di Rio de Janeiro sono solo un ricordo, sbiadito come le critiche di chi aveva dato per finito la più grande nuotatrice italiana di sempre.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

