Morte e distruzione in Spagna, in una galleria trovate oltre 30 auto con all'interno delle vittime

In Spagna, a tre giorni dalla catastrofe. si scava ancora nel fango. Gallerie, case e parcheggi dei centri commerciali restituiscono altri cadaveri, facendo salire a oltre 205 morti il bilancio provvisorio dei morti provocati dalle inondazioni nel Sud-est del Paese. Resta imprecisato il numero dei dispersi causati dal disatro ambientale. Nelle ultime ore in un solo tunnel, ripulito dal fango, sono state trovare oltre 30 vetture con diverse vittime all’interno. L’allerta resta alta in quattro regioni, tra cui Valencia la più colpita, per il rischio di forti piogge. Allarme rosso a Huelva, in Andalusia. Disagi enormi. Oltre 360mila abitanti sono senza acqua potabile, 50 mila sono al buio. La priorità è recuperare i dispersi, ha ribadito il governo spagnolo. Altri 750 militari si uniranno oggi agli oltre 1.700 già operativi nelle aree alluvionate. Si resistrano, inoltre, 14 nuovi arresti per atti di saccheggio. Dopo le polemiche scatenate dai piloti del Motomondiale, in particolare da Bagnaia, pronto a disertare la gara, cancellato il Gp di Valencia in programma il 17 novembre. Si stanno valutando altre piste.