Mosca esclude una tregua e gela Macron, non può mediare

E' il presidente francese Emmanuel Macron l'ultimo obiettivo delle critiche del Cremlino contro l'Occidente: "Parigi difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore perché è schierata con una delle parti in conflitto", è l'attacco il portavoce russo, Dmitry Peskov, che accusa la Francia di essere "coinvolta in questo conflitto dalla parte dell'Ucraina sia direttamente che indirettamente". La tensione diplomatica sale, mentre Mosca annuncia il rafforzamento della difesa dei suoi confini nord-occidentali in seguito all'ingresso della vicina Finlandia nella Nato, ed esclude che al momento sia in discussione un cessate il fuoco in vista della Pasqua ortodossa, il 16 aprile. "L'idea non è stata proposta da nessuno", ha detto Peskov. I nuovi attacchi russi contro il mondo occidentale giungono mentre Kiev e i suoi alleati continuano a fare i conti con la fuga di documenti top secret Usa trapelati sui social media. Una vicenda che pone "un grave rischio per la sicurezza" nazionale degli Stati Uniti e ha il potenziale di diffondere disinformazione, ha dichiarato il Pentagono. Secondo la Cnn - che cita una fonte vicina al presidente ucraino Volodymyr Zelensky - l'Ucraina ha dovuto modificare alcuni dei suoi piani militari a seguito del leak, e il Pentagono è stato costretto ad emettere misure per limitare il flusso di questi documenti altamente classificati, che sono normalmente disponibili a centinaia di persone nei vari ministeri del governo americano. Per il New York Times, le carte trapelate non disegnano un quadro roseo per le forze militari di Kiev: secondo le previsioni di ufficiali americani e di alcuni dei documenti classificati citati dal giornale, l'antiaerea ucraina sta esaurendo le munizioni, e senza l'arrivo di ingenti forniture occidentali non sarà in grado di contrastare gli attacchi dell'aviazione russa, la cui forza è ancora intatta. Le scorte di missili per i sistemi di difesa aerea S-300 e Buk dell'era sovietica - l'89% della protezione dell'Ucraina contro la maggior parte dei caccia e alcuni bombardieri russi - saranno completamente finite tra metà aprile e il 3 maggio, riferisce uno dei documenti trapelati. Rivelazioni "interessanti", è il commento del Cremlino sulla vicenda, mentre "non esclude la possibilità" che lo stesso Zelensky sia spiato dagli americani, come sostenuto da alcune notizie dei media. Nel frattempo, Washington corre ai ripari e avvia la caccia alla talpa: secondo indiscrezioni, il Dipartimento di Giustizia ha infatti avviato un'indagine per fra luce sulla fuga dei documenti. Sul terreno, la guerra continua intanto a lasciare una scia di distruzione. Nella notte, l'allarme aereo è risuonato ancora in sette regioni dell'est ucraino. Bombe russe sono cadute nell'oblast di Kherson. A Bakhmut, gli ucraini sostengono che i russi ora hanno adottato la tattica "della terra bruciata", distruggendo edifici e posizioni con attacchi aerei e fuoco di artiglieria. "La difesa continua", secondo il comandante delle forze di terra dell'esercito di Kiev, Oleksandr Syrskyi, mentre il capo filorusso dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, sostiene che le forze di Mosca ora controllano il 75% della città. Secondo l'intelligence britannica, nell'ultima settimana la Russia ha poi aumentato i suoi assalti con mezzi corazzati intorno alla città di Marinka. E sempre nel Donetsk, continuano gli attacchi ad Avdiivka dove ci sono ancora circa 1.800 civili "che rischiano la vita ogni giorno", secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavel Kirilenko. Ma nonostante tanta desolazione, Kiev esulta per il ritorno in Ucraina di ventiquattro bambini della regione di Kherson che erano stati trattenuti in Russia. "Una delle missioni di salvataggio più difficile", secondo Alexander Prokudin, governatore della regione.