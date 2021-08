Mostra del cinema di Venezia, sono 5 i film italiani in concorso

'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'America Latina' dei fratelli D'Innocenzo, 'Qui rido io' di Mario Martone, 'Il buco' di Michelangelo Frammartino. Queste le 5 pellicole italiane in gara alla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, in programma dall'1 all'11 settembre. Non accadeva dal 1984. I titoli sono stati annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera durante la presentazione del programma della kermesse. Tra gli eventi più importanti la pellicola d'apertura di Pedro Almodovar con Madres Paralelas e l'anteprima mondiale di Dune di Denis Villeneuve. Nella Mostra, sarà forte anche la presenza femminile sia come registe che come storie. Già annunciate le misure di sicurezza che saranno quelle in vigore in tutta Italia con accesso in sala la cui capienza è dimezzata, con posti numerati e green pass.





Le pellicole in gara

Sono 21 i film in concorso: Madres Paralelas - Pedro Almodovar; Mona Lisa and the blood moon - Ana Lily Amirpour; Un autre monde - Stéphane Brizè; The power of the dog - Jane Campion; America Latina - Damiano e Fabio D'Innocenzo; L'événement - Audrey Diwan; Competencia oficial - Gastòn Duprat/Mariano Cohn; Il buco - Michelangelo Frammartino; Sundown - Michel Franco; Illusions perdues - Xavier Giannoli; The lost daughter - Maggie Gyllenhaal; Spencer - Pablo Larraìn; Freaks out - Gabriele Mainetti; Qui rido io - Mario Martone; On the job: the missing 8 - Erik Matti; Zeby nie bylo sladow (Leave no traces) - Jan P. Matuszynski; Captain Volkonogov escaped - Natasha Merkulova/Aleksey Chupov; The card counter - Paul Schrader; È stata la mano di Dio - Paolo Sorrentino; Vidblysk (Reflection) - Valentyn Vasyanovych; La caja - Lorenzo Vigas. Fuori concorso verrà proiettato anche il film con cui debutta alla regia Simona Ventura: Le 7 giornate di Bergamo.