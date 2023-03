Mr. Rain a RTL 102.5: «Per “Supereroi” sono partito da un giro di piano e un ritornello. L’ho concepito pensando subito al coro dei bambini»

Durante “Password”, Mr. Rain ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese con il brano “Supereroi”, già classificato disco di platino.

L’ESORDIO A SANREMO CON IL BRANO “SUPEREROI"

Ospite di RTL 102.5, Mr. Rain ha raccontato il suo esordio al Festival Di Sanremo con il brano “Supereroi”. «Sto vivendo un momento magico, sono felicissimo. Ho sognato il palco di Sanremo per molti anni. Quest’anno è stato il mio quarto tentativo. “Supereroi” si è fatta spazio nel cuore della gente, è questa la mia vittoria», racconta Mr. Rain ai microfoni di RTL 102.5. «Nel brano spiego che dobbiamo avere il coraggio di mostrarci agli altri per ciò che siamo realmente, con le nostre insicurezze e paure. Dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto e toglierci la maschera che portiamo, che io stesso ho portato. Ora sono me stesso, dopo trent’anni sono riuscito ad accettarmi per ciò che sono», continua.

Durante “Password”, Mr. Rain racconta come nascono le sue canzoni: «Non ho sempre lo stesso processo creativo, per “Supereroi” sono partito da un giro di piano e un ritornello. L’ho concepito subito pensando al coro dei bambini, uso voci bianche per amplificare il concetto. Questo di “Supereroi” è un messaggio che sento profondamente, è una parte della mia storia personale». Nel corso dell’intervista con Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini Mr. Rain svela un particolare sul suo look: «Sono biondo da 15 anni. La prima volta che mi sono fatto biondo è perché ero un fan di Eminem. Un altro mio idolo e Macklemore, ho aperto un suo concerto a Roma. Lo seguo da molto, mi ha ispirato molto ed ho avuto la fortuna di conoscerlo».

IL TOUR DI MR. RAIN

Dopo lo straordinario successo sanremese, Mr. Rain annuncia il tour estivo che partirà il 27 Giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Il tour estivo arriva dopo il già annunciato tour nei club che partirà ad aprile e che è già sold-out. «Sarò in giro tutta l’estate e avrò la possibilità di incontrare tantissime persone. Girerò in tutta Italia e non vedo l’ora di iniziare», conclude Mr. Rain.