Nadia Toffa, la mamma precisa: "Mie parole fraintese, voglio tanto bene a Le Iene"

La signora Margherita Rebuffoni torna sull'intervista rilasciata al Corriere della Sera e smentisce tensioni con la trasmissione Mediaset

"Le mie parole sono state interpretate in maniera totalmente inesatta. Voglio scusarmi se ho offeso qualcuno. Io ho parlato di mia figlia. Sono stata accusata di aver detto delle brutte cose sulle Iene. Le Iene sono state la casa di Nadia per dieci anni. Quando io e mio marito vediamo i suoi filmati mandati in onda, ci emozioniamo e siamo felici di vederli. Voglio tanto bene a Mediaset e voglio tanto bene alle Iene". Così Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, ha smentito di avercela con Le Iene, come invece era trapelato dopo l'intervista concessa al Corriere della Sera. Nadia Toffa e Le Iene: cosa aveva detto la mamma Nel corso dell'intervista, pubblicata sabato 23 novembre, la mamma di Nadia Toffa aveva risposto così alla domanda della giornalista Nicole Orlando 'Oggi il rapporto tra voi e le «Iene» com’è?': "Non ci sono rapporti, non sappiamo perché. Li abbiamo visti al funerale ma non li abbiamo mai sentiti. Mandano sempre in onda i servizi di Nadia, sicuramente sono molto grati a lei per quello che ha fatto, forse alla famiglia un po’ meno. A noi però non importa, abbiamo la sua fondazione e parliamo di lei, e questo è ciò che conta davvero". Cinque anni senza Nadia Toffa Nadia Toffa è morta il 13 agosto 2019, quando aveva 40 anni. A portarla via un tumore cerebrale. Dopo la dolorosa scomparsa della figlia, la mamma ha dato vita a una fondazione nel nome di Nadia, ha raccolto e pubblicato pensieri, racconti e testimonianze e ha da poco dato alle stampe un nuovo libro, "Non perder tempo a piangere", in cui racconta la storia della sua famiglia. La precisazione della signora Rebuffoni è arrivata in occasione della tappa bresciana del tour Promuovi La Tua Musica, dedicata alla memoria di Nadia. La Toffa ha lavorato a Le Iene dal 2009, firmando inchieste di rilevanza nazionale, tra cui quelle dedicate allo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania per mano della camorra, al crescente tasso di tumori nel "triangolo della morte" tra Napoli e Caserta e ai problemi ambientali legati all'inquinamento a Taranto.

