Napoli, 13enne accoltellato al campetto di calcio. La lite per un pallone

Un normale pomeriggio di giochi si trasforma in una violenta aggressione. Ancora un episodio di cronaca che arriva dalla Campania e che riporta in auge il tema della criminalità giovanile. Al centro della vicenda un tredicenne di Giugliano (in provincia di Napoli) che, mentre giocava a pallone con altri compagni, è stato aggredito da un altro bambino di appena 10 anni, il quale pretendeva di avere la palla tutta per sé. Davanti al rifiuto del proprietario del pallone è scattata l’aggressione: il ragazzino ha estratto un coltellino e l’ha colpito.





L’aggressione

Lo sfortunato protagonista della vicenda, il ragazzino ferito, compie 13 anni proprio oggi. Ieri pomeriggio si trovava in un campo di calcetto vicino casa, nel parchetto vicino piazza Gramsi, per giocare con alcuni amichetti a pallone, quando un bambino di circa 10 anni (sconosciuto al gruppo) si è avvicinato chiedendogli di consegnargli il pallone.

Sono bastati pochi secondi per far scattare l’aggressione: il giovane non ha fatto nemmeno in tempo a passare la palla a un suo compagno di giochi quando, improvvisamente, il ragazzino più piccolo ha estratto un coltellino dalla tasca conficcando la lama nella coscia sinistra del malcapitato, prima di scappare via.

La ricostruzione della dinamica è stata possibile, oltre che attraverso le testimonianze dei ragazzini presenti, anche grazie ai resoconti dei genitori di altri bambini che si trovavano attorno al campo teatro della lite. Gli adulti, sgomenti di fronte all’accoltellamento, si sono precipitati a soccorrere il 13enne, tamponandogli la ferita e accompagnandolo a casa. Da lì il trasferimento al pronto soccorso dove sono intervenute le forze dell’ordine. Il ragazzino è stato dimesso con un punto di sutura.