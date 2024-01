Napoli, Secondigliano: Si lancia dal balcone di casa per sfuggire ai killer. Morto un 50enne

L’agguato è avvenuto in via dello scirocco a Secondigliano nella periferia di Napoli. La vittima, Raffaele Cinque, 50 anni si sarebbe buttato dal suo balcone, con l’obbiettivo di raggiungerne un altro, per sfuggire ai killer che erano entrati in casa probabilmente per ucciderlo. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro se il decesso sia stato provocato dai colpi di pistola esplosi nei suoi confronti o se la morte sia dovuta alla caduta dal balcone. Gli agenti sono intervenuti nella zona di Secondigliano dopo la segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. Appena giunti sul posto la vittima era riversa a terra, sotto casa, ferita da alcuni proiettili e ovviamente per la caduta. Raffaele Cinque era un volto noto alle forze dell’ordine, con precedenti di rapina furto e tentato omicidio, secondo le prime informazioni però non sarebbe ritenuto affiliato ai clan di camorra della zona, il 50enne quindi potrebbe essere rimasto vittima di un regolamento di conti.