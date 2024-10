Napoli: spari nella notte a Forcella, ucciso un quindicenne, feriti altri due ragazzi di 14 e 17 anni

I contorni della vicenda non sono ancora chiari: oltre al ragazzo di 15 anni ucciso intorno alle 2 della notte scorsa ci sarebbero anche altri due minorenni coinvolti, un 14enne e un 17enne rimasti feriti e ricoverati in ospedale. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il 17enne è stato colpito anche lui da un proiettile,durante la sparatoria, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lievi escoriazioni, invece, ha riportato il 14enne, probabilmente per una caduta.

Allarme violenza giovanile

Sul posto si sono radunate subito diverse decine di persone, richiamate dagli spari e sono arrivate diverse volanti della Squadra Mobile della Polizia, oltre a un’ambulanza del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso, gli inquirenti esamineranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per acquisire informazioni preziose e ricostruire la dinamica di questa che sembra una sparatoria tra baby gang. Da tempo, la Prefettura di Napoli e le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in particolare durante la vita notturna, per prevenire e contrastare efficacemente ogni tipo di reato che coinvolgono sempre più spesso giovanissimi armati, nelle grandi città.