Natale in Sandringham House, William non passerebbe le feste con Carlo se ci fosse anche Harry. Esce domani "Endgame", nuovo libro bomba sui reali

Luci ma anche diverse ombre si addensano sulla residenza di campagna della casa reale inglese. A Sandringham House il Re desidera passare le festività natalizie. Ma Carlo III si trova davvero in una scomoda posizione: tra l’incudine dei figli e il martello di Camilla. L’ultima indiscrezione che arriva dall'esperta reale Jennie Bond è quella che William e Kate "rifiuterebbero di partecipare" al Natale a Sandringham con re Carlo, se il principe Harry e Meghan Markle ricevessero un invito. Per la Bond i rapporti tra i due fratelli sono troppo astiosi e davvero non riesce a immaginare “Come Charles potrebbe invitare Harry e Meghan senza causare grossi disagi e sconvolgere William e Kate, che presumibilmente si rifiuterebbero di partecipare. Quindi –conclude l’esperta reale- non credo che saranno invitati per Natale".

LE FRATTURE NELLA CASA REALE

Re Carlo si sa ama moltissimo il suo secondogenito, c’è stato anche un riavvicinamento recentissimo, Harry "desideroso di riconciliazione", ha telefonato per fare gli auguri al padre per il suo 75esimo compleanno il 14 novembre scorso e per il sovrano, si racconta, quel “Buon compleanno, pa” è stato il più bel regalo. Tuttavia restano al pettine i nodi emersi in 'Spare', in cui il duca di Sussex, con le sue rivelazioni, ha ferito non solo il fratello, ma anche la regina. Una vicenda definita "dolorosa e traumatica" per Charles, secondo l'autore ed esperto reale Tom Bower. Per non parlare del fatto che i due figli del re non si parlino più da almeno un anno. Un distanza siderale, quella fra i due fratelli, confermata anche dalla foto-ricordo di una vacanza sulla neve, regalata per il suo compleanno dal primogenito al padre, dove al fianco del re compariva soltanto William, mentre Harry ne restava visibilmente escluso. E da domani si annuncia un vero e proprio tzunami il libro “Endgame” di Omid Scobie, vicinissimo ai Sussex, che attacca senza pietà re Carlo, l’erede William e la moglie Kate. Rivelandone i peggiori difetti e pure le isteriche scenate.

A NATALE E’ ESCLUSO, A CAPODANNO CHISSÀ

Se è improbabile che Harry e Meghan trascorrano il Natale con i reali, la Bond lancia tuttavia un seme di speranza: "Forse a Capodanno sarebbe più possibile. Nuovo anno e nuova vita, anche perché il re ama moltissimo il suo figlio minore e non desidererebbe niente di meglio che ricucire i ponti con lui e stare con i suoi due nipoti. Mi aspetto piccoli passi e nella giusta direzione, ma personalmente penso che sia ancora un po' presto perché Harry e Meghan arrivino in aereo. Magari potrebbe succedere l'anno prossimo".