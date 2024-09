Nations League, Israele-Italia: gli azzurri di Spalletti cercano conferme dopo l'exploit contro la Francia Photo Credit: agenziafotogramma.it

Su campo neutro in Ungheria, la Nazionale si affida a Kean per provare a consolidare il primo posto nel gruppo

Dopo la sorprendente vittoria contro la Francia di venerdì sera, stasera gli azzurri di Luciano Spalletti tornano in campo, sfidando Israele, sul campo neutro ungherese della Bozsik Arena (capienza inferiore ai 9 mila posti), poco a sud di Budapest, per la seconda giornata di Nations League. Calcio di inizio in programma alle ore 20.45. Italia, obiettivi ed errori da evitare L'obiettivo è fare il pieno di punti, sfruttando l'onda emotiva positiva scaturita dalla partita di venerdì, che ha rappresentato un riscatto, seppur parziale, della disfatta della Nazionale agli Europei della scorsa estate. L'errore da evitare è il calo di attenzione dei primi minuti di gioco, che anche contro la Francia ha rischiato di compromettere il match. Nations League: com'è messa in classifica l'Italia L'Italia è prima in classifica nel gruppo 2 della lega A di Nations League, con tre punti, gli stessi del Belgio, che nella partita di esordio ha battuto l'Israele di Ben Simon. Ricordiamo che chi vince la Nations League non ottiene in automatico la qualificazione ai Mondiali 2026, ma ha qualche possibilità in più qualora non riesca ad accedere al torneo tramite il percorso tradizionale. Israele-Italia, le probabili formazioni Spalletti praticherà un po' di turnover, soluzione inevitabile considerando che Israele-Italia arriva nel pieno dell'inizio di stagione, con calciatori non ancora al top della forma. Il commissario tecnico deve fare i conti anche con alcune defezioni. Per esempio Calafiori è tornato a casa dopo la botta rimediata involontariamente da Dembelé a Parigi. Stop anche per Pellegrini. In avanti fiducia a Kean, sostenuto da uno tra Raspadori e Brescianini. Davanti a Donnarumma potrebbe essere confermato Di Lorenzo, nonostante l'errore di venerdì scorso. A insidiarlo c'è il capitano della Juventus Federico Gatti. A centrocampo conferma in vista per Ricci, promozione per Frattesi, autore di una magnifica prestazione al Parco dei Principi.



ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.



ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Fagioli, Ricci, Frattesi, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti

Argomenti

Israele Israele-Italia Italia Nations League

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti